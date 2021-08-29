قبل بدء الدراسة.. برلماني يطالب بتخصيص مراكز لتطعيم المعلمين بلقاح كورونا

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا، قبل بدء العام الدراسي الجديد، مطالبًا بتخصيص مراكز تطعيم للمعلمين خلال الأيام المقبلة، لضمان الانتهاء من تطعيمهم.

وقال أبو العلا، في بيان له اليوم الأحد: “للأسف رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة للانتهاء من تطعيم المعلمين بالمدارس بلقاح كورونا، إلا أن الزحام الشديد الذى يواجهه المعلمون يومياً في مراكز تلقي اللقاح، ينبئ بعدم الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين قبل بدء العام الدراسي”.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة تخصيص مراكز لتطعيم المعلمين بلقاح كورونا، في كل محافظة، حتى يتم الانتهاء من تطعيم كافة المعلمين، في ظل اقتراب العام الدراسي الجديد.

وأضاف أبوالعلا، أن هناك بعض المدارس الخاصة بدأت بالفعل في تنظيم كورسات أنشطة للطلاب داخل المدارس، وذلك بحضور المعلمين والطلاب، الأمر الذى يتطلب الإسراع في خطوات تطعيم المعلمين، وذلك في محاولة للحد من آثار انتشار الفيروس.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بالاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وذلك لضمان استمرار حضور الطلاب وانتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد.

وكان قد كشف الدكتور أيمن أبوالعلا، عزمه إعادة تقديم مشروع قانون المسئولية الطبية في دور الانعقاد العادي الثاني المقرر له في أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون في الفصل التشريعي الماضي، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أنه لم تتح الفرصة لمناقشته بشكل كامل.

وأوضح أبوالعلا، أن أحد أسباب تأخير مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بشكل كامل، إقرار البرلمان الماضي عدد من التشريعات الهامة بينها التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد.