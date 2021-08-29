1039 زيارة رسمية وميدانية.. ماذا قدم نواب «التنسيقية» بدور الانعقاد الأول؟

<< حضور 572 زيارة رسمية.. وعمل 467 زيارة ميدانية

<< حضور 236 فعالية وندوة على رأسها المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة

<< لقاء وفد من نواب «التنسيقية» بالسفير الفلسطيني بمقر السفارة بالقاهرة.. ولقاء بوزيرة الهجرة بوفد شباب مبادرة إحياء الجذور

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» جديدة عن تفاصيل ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب «التنسيقية»، والتي شملت رصد حضور 572 زيارة رسمية، وعمل 467 زيارة ميدانية، وتقديم 3993 طلبا خدميا لـ163 جهة حكومية وتم الموافقة على 866 منهم، و76 اجتماعا وحضور 236 فعالية وندوة، وكذلك المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي.

كما رصد التقرير الصادر من «التنسيقية» لقاء وفد من نوابها مع السفير الفلسطيني بمقر السفارة بالقاهرة، وكذلك لقاء أخر لوزير القوى العاملة مع وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال، واستقبال وزيرة الهجرة مع وفد شباب مبادرة احياء الجذور بمجلس النواب في جولة.

واستعرضت الورقة إلقاء نواب التنسيقية 92 كلمة بالجلسة العامة وحضور 1213 اجتماع باللجان النوعية، وحضور 914 جلسة عامة وطلب استجواب لوزير الإعلام لإرتكاب مخالفات وعدم القيام بمهام المنوط بها وزارة الإعلام.

وتضمن ملخص أداء النواب أيضًا 52 اقتراحا برغبة و16 بيانا عاجلا، و162 طلب إحاطة و15 سؤالا موجها للوزراء.

كما تقدم نواب التنسيقية بمشروعي قانونين، وهما قانون حول بشأن آيلولة واستبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية ومشروع قانون آخر لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، وطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج، وطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشان القوانين المنظمة للأحوال الشخصية.