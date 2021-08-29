الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البطل عمرو السوهاجي في ضيافة عروض الصوت والضوء بالأهرامات

البطل عمرو السوهاجى
البطل عمرو السوهاجى

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية دعمها لكل المشاركين المصريين  من ذوى القدرات الخاصة في دورة الألعاب الباراليمبية في طوكيو والمستمرة حتى 5 سبتمبر المقبل، حيث استضافت السباح المصرى العالمي عمرو السوهاجي، المصنف الأول في السباحة البارالمبية والحاصل على المركز الأول في سباحة ذوى الاحتياجات الخاصة (يرلين 2017)، لحضور عرض الصوت والضوء بالأهرامات، كإعلان منها من أعظم مكان في العالم عن المساندة ودعم المشاركين بالباراليمبية.

وقال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفذي لشركة الصوت والضوء، إن دورة الألعاب البارالمبية هى واحده من البطولات العالمية التى تساند الرياضيين ذوي القدرات الخاصة من جميع أنحاء العالم للتنافس فيما بينهم، ولذا فقد أعلنت الشركة دعم ومساندة المشاركين حيث لابد من تكاتف مؤسسات الدولة لدعم هذه الفئة التي تعتبر كيان رئيسى من المجتمع له حقوقه.

وأعرب السباح عمروالسوهاجي، عن امتنانه وسعادته بحضور عرض أسطوري كعرض الصوت والضوء وأعلن عن مساندته لكل المشاركين فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

واشتلمت الاستراتيجية على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة، حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حده ويكون السعر متغيرا وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي وتنقسم خريطة الأراضي إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.

فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي على عنصر إيرادات الشركات التي تحققها سنويا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.

عمرو السوهاجي ضايفة عروض الصوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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