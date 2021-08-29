الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين بحوزتهما أدوية مسروقة من مستشفى بمدينة نصر 4 ايام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بإحدى المستشفيات قبل التصرف فيها بالبيع 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من الاشتباه فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق، بفحص مستقليها تبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

وعُثر بداخل السيارة على (مبلغ مالى – كمية من الأدوية خاصة بإحدى المستشفيات)، بمناقشتهم عن مصدر الأدوية المضبوطة بحوزتهما اعترف أحدهما بسرقتها من المستشفى عمله بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع للثاني وأيد الثاني أقواله.

باستدعاء أحد المسئولين بالمستشفى محل عمل أحدهما، تعرفت على الأدوية المضبوطة وأقرت بأنها خاصة بالأقسام الداخلية بالمستشفى وأضافت بعدم سابقة اكتشافها لواقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

مدينة نصر قاضي المعارضات قوة أمنية قسم شرطة أمن كاميرات المراقبة 3 عاطلين سرقة شقق

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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