سقوط عصابة «ماكينات الري» بالشرقية في قبضة الأمن

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية بالشرقية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية، متخذين من دائرة مركز شرطة فاقوس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة المركز، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.