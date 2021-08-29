«تعليم القاهرة»: استمرار أعمال تطعيم العاملين بكافة الإدارات ضد فيروس كورونا

أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار تطعيم العاملين وحصولهم على اللقاح المضاد فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجميع ووفقا لتوجيهات الوزارة والمحافظة بالتنسيق مع المنطقة الطبية التابع لها كل إدارة وكذا ديوان المديرية.



تلقي معلمين القاهرة لقاح كرونا

وقال عطية، في بيان له، إن بعض إدارات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أوشكت على الانتهاء من تطعيم العاملين بها، مطالبا الإدارات ذات النسب المنخفضة سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع فريق التطوير التكنولوجي.

تلقي معلمين القاهرة لقاح كرونا

وشدد وكيل تعليم القاهرة، على تذليل جميع المعوقات لإنجاز العمل، مؤكدا سرعة إعداد تقرير لتوضيح الموقف النهائي والنسب الجديدة لتلقي اللقاح.