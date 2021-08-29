صادرات السعودية «غير النفطية» تسجل أعلى رقم شهري في تاريخها

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، تسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها خلال يونيو الماضي، حيث بلغت 23.5 مليار ريال منها 21 مليار ريال للتصدير و 2.5 مليار ريال لإعادة التصدير.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية في ذات الشهر من عام 2020، 16.8 مليار ريال، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية بشكل متتابع لأول مرة.

ويقدّر ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية بـ 40% في شهر يونيو الماضي، مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن الصين تُعدّ أبرز وجهات التصدير في يونيو الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 3.0 مليار ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار يليها الهند والبحرين بقيمة 1.2 مليار ريال و 1.1 مليار على التوالي.

وتمثل الصادرات للوجهات المذكورة 40% من إجمالي قيم صادرات السلع غير النفطية، وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة.

ولفتت الوكالة إلى أن أعلى المنافذ تصديراً هي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغ 17.8 مليار ريال، يليها المنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ 3.7 مليار ريال، ثم المنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ 2.0 مليار ريال.

وعلى المستوى العالمي، عادت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى التراجع خلال تعاملات اليوم في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات الارتفاعات الأخيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيوروك للسلع اليوم إلى أقل من 68 دولار للبرميل بعد ارتفاعها خلال الأيام الثلاثة الماضية بنحو 10%.

وكان تراجع مخزون النفط الأمريكي وارتفاع الطلب على الوقود في الهند واحتواء الصين للتفشي الأخير لفيروس كورونا على أراضيها قد دفع أسعار النفط إلى الارتفاع منذ بداية الأسبوع الحالي، ولكن استمرار فرض القيود على الانتقال في مناطق كثيرة بسبب السلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار من فيروس كورونا قلص مكاسب النفط خلال تعاملات اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

