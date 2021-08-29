كازاخستان: حصول ما يزيد عن 5 ملايين شخص على جرعتين من لقاح «كورونا»

قالت وزارة الرعاية الصحية الكازاخستانية، إن نحو 5 ملايين و317 ألفًا و112 شخصًا في البلاد، حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة على موقعها الرسمي وفقًا لوكالة أنباء "كازينفورم" الكازخية، أن 6 ملايين و592 ألفًا و369 شخصًا حصلوا حتى الآن، على الجرعة الأولى من اللقاح، موضحة أن مدينتي ألماتي وشيمكنت، بالإضافة إلى مناطق تركستان وشرق كازاخستان كاراجندا، تتصدر معدلات التطعيم في جميع أنحاء كازاخستان.

كما أظهرت البيانات المجمعة، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و168 مليون جرعة، وفقًا لموقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

