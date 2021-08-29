إجمالي لقاحات كورونا حول العالم يتجاوز 5.16 مليار

أظهرت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و168 مليون جرعة، وفقاً لموقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حتى صباح الأحد.

كما أظهرت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 216 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 494 ألف حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.