الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يهنئ العراق بـ«نجاح» مؤتمر بغداد

بايدن
بايدن

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، حكومة العراق على نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مؤكدًا استمرار دعم واشنطن للعراق والعمل معًا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد:"أهنئ حكومة العراق على استضافتها قمة إقليمية ناجحة، إذ يتمتع هذا النوع من الدبلوماسية بأهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى، لأنها تأتي في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الدول المتجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط".

 ولفت إلى أن بلاده ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وفقًا لإطار اتفاق الحوار الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية هي الأداة الأولى للسياسة، وامتنانه للشركاء الذين يشاركون الولايات المتحدة هذه الرؤية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي برهم صالح، التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بعراق قوي ومستقر ومزدهر.
وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني -اليوم الأحد- أن بلينكن أعرب عن إيمانه بأن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والعميقة والمتعددة الأوجه مع العراق تصب في مصلحة الشعب الأمريكي.
وقال بلينكن إن "مهمة هزيمة داعش لم تنته، ولكنها تتحول إلى مرحلة جديدة تعتمد على القدرات المعززة لقوات الأمن العراقية"، مضيفًا أن واشنطن ستواصل تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها، بصفتها زعيمة التحالف العالمي لهزيمة داعش وجزءًا من مهمة الناتو في العراق.
وأشاد بجهود الحكومة العراقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 10 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى دعم الإدارة الأمريكية لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة يعد حدثًا كبيرًا جمع دولًا مختلفة بينهما مشاكل كبيرة، لكن القمة جمعتهم لخلق حالة من الحوار وليس الصراع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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