تطوير خاصية «سكان» في تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات»

طورت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، إمكانيات البحث المرئي، ووسعت نطاقه من خلال تحديث خاصية "سكان" على التطبيق. وكانت خاصية "سكان" جزءًا من التطبيق الشهير لفترة من الوقت، باعتبارها طريقة للتعرف على الأغاني أو حل أي مشكلة حسابية.

ولكن التحديث الجديد يجعل خاصية "سكان" جزءًا أساسيًا من تطبيق سناب شات من خلال وجود زر على الصفحة الرئيسية للتطبيق، مع إضافة المزيد من الوظائف التي يمكن أداؤها باستخدام "سكان".

ويمكن لخاصية "سكان" أن تساعد المستخدم في معرفة نمط اللبس الذي يمثله زي معين عند توجيه كاميرا الهاتف الذكي إليه، كما يمكن لهذه الخاصية تقديم النصيحة بشأن الملحقات والإضافات التي

يمكن ارتداؤها مع هذا الزي. كما تستطيع خاصية "سكان" التعرف على سلالة الكلاب، أو أنواع النباتات والخمور من خلال الصورة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن "سناب شات"تأمل في أن تعزز خاصية "سكان" إمكانيات البحث المرئي كما هو الحال في خدمة "جوجل لينس".

كما تستخدم هذه الخاصية تكنولوجيا الواقع المعزز، إلى جانب التعاون مع شركاء عديدين مثل أمازون وشازام للمساهمة في التعرف على أكبر قدر ممكن من أنواع المدخلات المرئية المختلفة.

ونظرا لآن تطبيق "سناب شات" يعتبر أولا وقبل كل شيء تطبيق تواصل اجتماعي مرئي، فإن خاصية "سكان" تستطيع أيضا التعرف على نوع الصورة التي يلتقطها المستخدم وتنصح بالمرشح المناسب أو المقطوعة الموسيقية المناسبة لهذه الصورة.

من ناحية أخرى تعتزم سناب شات طرح الخاصية المعروفة باسم "كاميرا شورت كتس" للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس"، الخميس المقبل، وطرح النسخة الخاصة بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بنهاية العام الحالي.

ويفترض أن تساعد هذه الخاصية المستخدم في اختيار وضع الكاميرا الأنسب للحصول على أفضل صورة للمشهد المراد تصويره.