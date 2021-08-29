«حياتك غالية».. «فيديو جراف» اليوم العالمي للتوعية من جرعات الإدمان الزائدة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديو جراف بمناسبة اليوم العالمي للتوعية من الجرعة الزائدة تحت عنوان "حياتك غالية متضيعهاش بالمخدرات" والذي يتزامن مع أواخر شهر أغسطس من كل عام.

يتضمن الفيديو جراف بث رسائل توعوية عن تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على نسيان الهموم والمشاكل وغيرها من المفاهيم الخاطئة.

لينك الفيديو

‏ https://www.facebook.com/395423763815079/posts/4636569046367175/?vh=e&d=n



وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 73 ألف و318 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 2403 حالات من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.32% بينما بلغت نسبة الإناث 5.68%.

ووجهت القباج بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان داخل المراكز العلاجية ومتابعة العيادات الخارجية بصفة مستمرة، كما وجهت بتكثيف برامج التدريب والأنشطة المختلفة للمتعافين من الإدمان بمراكز التأهيل وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بجانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مره أخرى‪ .‬

