بعد 20 عاما على تواجدها بأفغانستان.. القوات البريطانية تغادر كابول

غادرت آخر مجموعة من القوات البريطانية، العاصمة الأفغانية كابول على متن رحلة عسكرية متوجهة إلى الملكة المتحدة، لتنهي بذلك التواجد البريطاني في أفغانستان والذي استمر 20 عاما.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية الناطقة بالإنجليزية -اليوم الأحد- أن القوات البريطانية المتبقية غادرت مطار كابول قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في 31 أغسطس الجاري.

وأضافت الشبكة البريطانية أن مغادرة القوات البريطانية تأتي في ختام عملية شهدت إجلاء أكثر من 15 شخصا خلال إسبوعين منذ سيطرة حركة طالبان، على السلطة لتسدل بذلك الستار على التواجد العسكري البريطاني في أفغانستان والمستمر منذ نحو 20 عاما.

على صعيد آخر، نفت قوات المقاومة بإقليم (بانجشير) الأفغاني، اليوم الأحد، مزاعم حركة طالبان عن دخول قواتها إلى الإقليم من اتجاهات متعددة.

وأكد محمد ألمظ زاهد رئيس وفد جبهة المقاومة أنه لم يحدث قتال في بنجشير، ولم يدخل أحد الإقليم.

وكانت حركة طالبان قد زعمت في وقت سابق أن قواتها دخلت إقليم بنجشير من اتجاهات متعددة دون أن تواجه أي مقاومة.

جدير بالذكر أن أحمد مسعود نجل القائد الأفغاني الشهير أحمد شاه مسعود وأحد قادة المقاومة يحاول مع أمرالله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني السابق تشكيل جبهة ضد حركة طالبان.

وكان أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الجمعة الماضية، أن 3 بريطانيين بينهم طفل قتلوا بهجومي مطار كابول.

وقال راب في بيان أوردته وكالة رويترز، “هؤلاء كانوا أبرياء وهي مأساة لأنهم قتلوا على يد إرهابيين جبنا”.

وأضاف أن هجوم الأمس المقيت يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الأشخاص في أفغانستان ويعزز سبب قيامنا بكل ما في وسعنا لإخراج الناس.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في وقت سابق إن بريطانيا لن تقبل المزيد من الأشخاص في رحلات جوية من كابول بخلاف أولئك الموجودين بالفعل داخل المطار.

وقال والاس إن بريطانيا تستعد لآخر ألف شخص داخل المطار والذين سيغادرون يوم الجمعة مع إنهاء وجودها المستمر منذ 20 عاما في أفغانستان.