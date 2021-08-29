قبل ساعات من طرحه بالسينمات.. تفاصيل العرض الخاص لـ«ماكو»

قررت الشركة المنتجة لفيلم «ماكو» إقامة عرض خاصة لأبطال الفيلم، وبحضور الصحفيين والإعلاميين يوم الثلاثاء القادم 31 من أغسطس الجاري قبل ساعات من إطلاق الفيلم في السينمات ودور العرض خلال الساعات التالية حيث تطلق السينمات الفيلم بشكل رسمي يوم الأربعاء القادم.

تفاصيل العرض الخاص لفيلم ماكو

يقام العرض الخاص بأحد سينمات المراكز التجارية بمنطقة التجمع الخامس بحضور أبطال وصناع العمل لإسدال الستار عن الفيلم بعد سلسلة من التأجيلات خلال الفترة الماضية والتي أجلت عرض الفيلم عدة مرات.

تخطى الإعلان الرسمي لفيلم «ماكو» الـ7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد طرحه بعدة أيام.

وبدأت الجهة المنتجة الاستعدادات النهائية لطرح الفيلم بدور العرض يوم 1 سبتمبر المقبل عن طرق طرح الإعلانات في العديد من الشوارع والميادين المختلفة والقنوات الفضائية بطريقة مبتكرة وجديدة تناسب أحداث الفيلم المشوقة.

وتدور أحداثه عند العبارة سالم إكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

وتدور أحداث فيلم «ماكو» حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث ويتعرضون للكثير من المفاجآت والكوارث.

وسبق أن طرحت الجهة المنتجة لفيلم «ماكو» الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم وتصدرها النجوم المشاركين في البطولة.

فيلم ماكو انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.