الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد مطاردة مثيرة.. حبس عاطل اقتحم غرفة سيدة بالنزهة

حملة أمنية
حملة أمنية

قررت جهات التحقيق بالنزهة، حبس لص لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه  باقتحام غرفة سيدة بقصد سرقتها بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة من إحدى السيدات وتبين بأنها حال تواجدها داخل الغرفة محل سكنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالدخول للغرفة والاستيلاء على الهواتف المحمولة ولاذ بالفرار فقامت بمطاردته والاستغاثة وعليه فقد تم ضبط المتهم وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية) وبحوزته 3 هواتف محمول.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النزهة ضبط سرقة استيلاء قسم شرطة مديرية امن القاهرة حبس عاطل قسم شرطة السلام أول جهات التحقيق حبس لص

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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