بحث تأهيل 6 معامل مياه شرب وصرف صحي بسوهاج

للحصول على شهادة الأيزو..

أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث تأهيل ستة معامل مياه شرب وصرف صحى للحصول على شهادة الايزو 17025.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن التأهيل يشمل معامل مياه أخميم وجرجا والبلينا وسوهاج والمنشاة هذا بالإضافة إلى معمل صرف صحى سوهاج بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من مليون جنيه وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة.

وصرح بذلك اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة حصلت على المركز الثاني في المسابقة التي أجرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لعدد 23 شركة تابعة والتي تتناول أسس تقييم وفحص المنشآت الغير منزلية ومدى التزامها بتطبيق معايير الصرف الصناعي.

وأضاف أنه تم تقييم الشركات المشاركة من خلال مجموعة من الأسس تتمثل في إجراءات المعاينة ونتائج عينات الصرف الصناعي وأعباء التنقية والإجراءات المتبعة في توفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم تطبيق القانون 93 لعام 1962 والقرار رقم 44 لعام 2000 والقرار رقم 1012 لعام 2018 والخاص بتطبيق معايير الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي وأنه يتم فحص ومراقبة 1500 منشاة غير منزلية بمحافظة سوهاج للتأكد من الالتزام بمعايير الصرف على شبكات الصرف الصحي وان هذه المنشآت تتنوع ما بين مصانع ومقاهي ومطاعم ومستشفيات وغيرها والتأكيد على التزام هذه المنشآت

