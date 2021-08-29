3 آلاف و909 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت السلطات الصحية في باكستان 3 آلاف و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و152 ألفًا و481 شخصًا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 69 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفًا و604 حالات.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و33 ألفًا و373 متعافيًا، بعد أن تماثلت 3443 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.