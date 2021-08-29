الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 6 عناصر بـ«الخلايا العنقودية المسلحة»

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الأحد  إعادة محاكمة 6 متهمين  سبق عليهم الحكم  بالسجن المؤبد غيابيًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.  

وأحالت  النيابة العامة  أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعًا أنهم في عام 2016، بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين الخلايا العنقودية المسلحة محكمة جنايات أمن الدولة العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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