إعلان حالة الطوارئ فى ولاية ميسيسيبى بسبب الإعصار «إيدا»

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، بسبب الإعصار "إيدا"، وأمر بالمساعدة الفيدرالية في جهود الاستجابة، وفق بيان للبيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، السبت، أنه تحدث مع حكام الولايات في منطقة خليج المكسيك، ونسق مع مؤسسات الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي بعد الإعصار.

وحذر بايدن خلال اجتماعه بموظفي الوكالة الاتحادية لإدارة حالات الطوارئ، من أن يتحول الإعصار (إيدا) إلى عاصفة خطيرة جداً جداً، وفقاً لرويترز.

وفي سياق متصل، حذر حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الأحد ، من أن الإعصار "أيدا" سيكون أقوى إعصار يضرب لويزيانا منذ عام 1850.

وقال الحاكم جون بيل إدواردز فى معرض تصريحات صحفية "إنه وفقا لتقديرات خبراء الأرصاد بالمركز الوطنى لخدمات أحوال الطقس فإن عاصفة هذا الإعصار تصنف على أنها من فئة الدرجة الرابعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة له تصل إلى 140 ميلا فى الساعة، وبالتالى فإنه سيكون أقوى إعصار يضرب الولاية منذ عام 1850 على الأقل".

وأضاف حاكم الولاية قائلا: "إن خبراء الأرصاد أعربوا عن ثقتهم بشأن ما قدموه من بيانات بخصوص المسار الحالى للاعصار وشدته".

من جانبهم، أكد خبراء الأرصاد الجوية أن الاعصار يواصل سيره عبر خليج المكسيك تجاه ولاية لويزيانا الساحلية، وان سرعة الرياح بلغت بالفعل مائة ميل فى الساعة.

وقال الخبراء "إننا نؤكد لسكان المنطقة الساحلية أن ذلك يعنى أنهم أصبحوا يخضعون لأمر الاجلاء أو يمكنهم مغادرة المنطقة طواعية من أجل تجنب التعرض لظروف مدمرة".

وكان المركز الوطنى للأعاصير قد ذكر فى وقت سابق اليوم أنه من المتوقع أن تزداد كثافة الإعصار "أيدا" أثناء تحركه عبر خليج المكسيك، وأنه من المتوقع أن يصل إلى لويزيانا مساء الأحد وأنه يأتى بعد مرور 16 عاما على هبوب الإعصار "كاترينا" الذى دمر مساحة شاسعة من ساحل الخليج.

وأكد المركز ضرورة الإسراع باستكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات فى منطقة التحذير على طول الساحل الشمالى للخليج.