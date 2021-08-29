البيت الأبيض يثمن قمة بغداد: الدبلوماسية أكثر أهمية من أى وقت مضى

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمخرجات القمة التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد أمس السبت، مشيرا إلى أن هذه الدبلوماسية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى والتي تأتي في إطار المساعي لتخفيف التوترات بين الدول المتجاورة وتوسيع التعاون عبر الشرق الأوسط.

وقال بيان للبيت الأبيض: "تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشريك العراقي بينما نعمل معًا لتحقيق استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لا نزال ملتزمين بتعزيز علاقتنا الثنائية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وفي سياق متصل، أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، السبت، بمخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأكد «العسومي» أن مؤتمر بغداد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي في العراق وحشد الدعم الاقتصادي والسياسي له، فضلًا عن مساعدته على استعادة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.



وثمَّن العسومي البيان الختامي لمؤتمر بغداد، وخاصة ما يتعلق برفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للعراق، ودعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة، فضلاً عن ضرورة توحيد الجهود إقليميًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على استقرار وأمن المنطقة.

ورحَّب رئيس البرلمان العربي بالجهود الكبيرة التي بذلتها العراق لاستضافة الجمع العربي والإقليمي والدولي في هذا المؤتمر المهم، الذي سيكون له دور كبير في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الحلول السياسية لجميع الأزمات القائمة، وخفض حدة التوتر ودعم عملية البناء والتنمية، مجددًا التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت عن تقديره حكومة بلاده وشعبه لمستوى التمثيل والمواقف الأخوية من ضيوف العراق الذين شاركوا في مؤتمر بغداد.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة عبر تويتر حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز): "ودعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بكل الود والاعتزاز، مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومة وشعبا".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا".