ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومركز لبيع الأجهزة الطبية بدون ترخيص بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة،برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، وضبط المتلاعبين بالدعم، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه.



واسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى،



بحملة تموينيه أسفرت عن ضبط مصنع منظفات غير مرخص وبدون سجل صناعي ويستخدم أسماء وعلامات غير مرخص له بإستخدامها وتم ضبط والتحفظ علي كميات ضخمه من المواد الخام والمنتج النهائي منها 20 كرتونة شاور چل إستحمام ، و 6 كرتونة صابون سائل،و 30 چركن سائل تنظيف ملابس، وبرميل مادة سالڤونيك الخام زنة 200 لتر ،و برميل مادة خام مركزه 60 لتر، وآلاف الإستيكارات المقلده والعبوات تحت التعبئه.

المضبوطات

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 صفيحة أجبان منتهية الصلاحيه زنة الصفيحه 20 كجم بثلاجة حفظ مواد غذائيه غير مرخصه،و ضبط17 كرتونة بسكويت بالشيكولاته منتهية الصلاحيه باكو بإجمالي حوالي 2500 باكو، و ضبط 8 راديو مستورد،و 8 آله حاسبه مستورده،و 30 شنطة مدرسية مستورده وكلها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل علي منشأها، و ضبط 184 عبوة دهانات منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مركز مستلزمات طبيه غير مرخص وتم التحفظ به علي كميات كبيره منها 4 جهاز ضغط ،و 5 منظم طبي ،و7 چركن چل سونار ، 7 جهاز أوتو سكوب أذن ،و 4 جهاز ترمومتر ديجتال،و 2 جهاز شفط.

المضبوطات

جراحي مستورد،و ضبط مركز مستلزمات طبيه آخر غير مرخص أيضا وتم التحفظ به علي 12 ركبه صناعيه 2 ساند رسغ، 14 علبة خيوط جراحيه ، 12 عبوة كحول طبي سعة واحد لتر، 14 علبة طارد ناموس.

كما قامت الحملة بضبط كميات كبيره من السلع الغذائيه منتهية الصلاحيه منها 23 باكو شاي 250 جم،و6 طبق لحم مفروم 500 جم ،و6 لفة عجينه سمبوسه 500 جم.

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة.