أفضل 5 أطعمة لنمو العضلات.. تعرف عليها

قالت الطبيبة تاتيانا بوشاروفا، الأخصائية في التغذية وأمراض الغدد الصماء، إنه توجد خمس مواد غذائية، تعزز نمو كتلة العضلات بشكل أفضل.

وأضافت الطبيبة، في حديث لوكالة “نوفوستي”: "إذا كان الهدف هو اكتساب كتلة عضلية، فلا يجوز الاعتماد بشدة على منتج أو منتجين غذائيين: من المهم أن تحتوي قائمة الطعام، على منتجات غذائية مختلفة، مع نسبة غير متكافئة من الأحماض الأمينية. وبعد ذلك سيحصل الجسم على أقصى قدر من العناصر الغذائية".

وذكرت الطبيبة، أن المنتج الغذائي الأول، هو لحم البقر الذي يحتوي على 22 غراما من البروتين، بالإضافة إلى الكرياتين. وهذه الأحماض الأمينية تمد العضلات بالأكسجين وتحسن القدرة على التحمل. لذلك يتم استخدام الكرياتين، كمادة مستقلة في رياضة كمال الأجسام.

المادة الغذائية الثانية، هي لحم صدر الدجاج، الذي يحتوي على حوالي 110 سعرات حرارية لكل 100 غرام من المنتج، بينما يبلغ حجم البروتين هناك 23 غراما.

وشددت الخبيرة على أن لحم الدجاج جيد الهضم، ويحتوي على فيتامينات B، بالإضافة إلى أنه كلحم مسلوق، مفيد حتى لمعالجة مشاكل الجهاز الهضمي.

المادة الثالثة، هي البيض الذي يحتوي على 13 غراما من البروتين، والزنك الذي يساعد العضلات على النمو، وكذلك الحمض الأميني ليسين: الذي يقلل من سرعة تفسخ البروتين.

والمادة الرابعة هي الأسماك (في المتوسط ​​18 غراما من البروتين)، مثل السلمون والسلمون الوردي والماكريل والروبيان (19 غراما من البروتين)، والتي يمتصها الجسم جيدا. وتحتوي الأسماك على "أوميغا 3"، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تساهم، من بين الأمور الأخرى، في استعادة العضلات لعافيتها بعد المجهود.

المنتج الخامس هو، اللبنة أو الجبن القريش، الذي يحتوي 100 غرام منه على 16 غراما من البروتين. و 70 في المائة من هذا البروتين هو الكازين، الذي يشبع الجسم لفترة طويلة من الوقت.