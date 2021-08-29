كابولوف: دول معاهدة الأمن الجماعى أقامت التعاون المطلوب حول أفغانستان

قال زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، إن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أقامت التعاون المطلوب حول الوضع بأفغانستان، وهو ما منحها الثقة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أضاف كابولوف، الذي يشغل كذلك منصب مدير القسم الثاني لآسيا في وزارة الخارجية الروسية: "يراقب حلفاؤنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الوضع عن كثب".

وذكر أن الوضع في أفغانستان، أصبح دافعا معينا لتكثيف التعاون العسكري والتفاعل القتالي، والذي تم التعبير عنه في إجراء سلسلة كاملة من المناورات والتدريبات العسكرية الكبيرة، على طول الحدود مع أفغانستان.

وشدد كابولوف، على أن الحلفاء في المنظمة "باتوا يشعرون بمزيد من الثقة الآن، بعد أن رأوا أنهم سيعملون معا لاحقا".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، متعهدا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.



وأضاف بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض - "هذا الصباح، التقيت فريقي للأمن القومي في واشنطن وقادتي الميدانيين. ناقشنا الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش خراسان الإرهابي في أفغانستان. قلت إننا سنتعقب التنظيم المسئول عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابول، وفعلنا. هذه الضربة لن تكون الأخيرة. سنواصل اصطياد أي شخص متورط في هذا الهجوم المشين".



وتابع: الوضع على الأرض لا يزال خطيرا للغاية، وتهديد الهجمات الإرهابية على المطار يبقى مرتفعا. أخبرني قادتنا أن هجوما (جديدا) مرجحٌ جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة. وجّهتهم باتخاذ كل تدبير ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من امتلاكهم كل السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض، وقد طمأنوني بأنهم فعلوا، وأنهم سيتخذون تلك التدابير بينما يكملون مهمتهم ويُرجعون أفرادنا بأمان.