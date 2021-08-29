الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كلب مفقود يقطع رحلة طولها 380 كيلومترا عبر فرنسا ليعود لمنزله

كلب مفقود
كلب مفقود

عاد كلب كان قد فقد خلال رحلة في فترة العطلة بفرنسا مرة أخرى إلى مسقط رأسه على بعد 380 كيلومترا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، كان مالكو كلب الصيد من نوع ترير، ويدعى بابلو، قد توقفوا أثناء عودتهم من عطلة بإيطاليا في منطقة سافوا الفرنسية، حسبما ذكرت محطة راديو فرانس بلو.
 وغادر الكلب البالغ من العمر عامين عربة الكرفانات لاستكشاف المناطق المحيطة، ولكنه لم يعد على غير المعتاد. وانتظره أصحابه لساعات دون جدوى وابلغوا مكتب العمدة في اليوم التالي عن اختفاء بابلو قبل مواصلة رحلتهم إلى أقاربهم.
 وبعد أيام قليلة، تلقوا صورة لكلب من جيران يقيمون بالقرب من منزلهم في نيم جنوبي فرنسا.
 وقالت كاثرين، احد أفراد الاسرة ، للمحطة الإذاعية "تعرفت على بابلو منها -الصورة- ، ولم أصدق ذلك، لقد كانت لحظة سعادة حقيقية".
 وكان الكلب بالفعل هو بابلو- هزيلًا ولكنه على قيد الحياة.

وقال المالك روجر: "قررنا على الفور العودة إلى المنزل". ثم قاموا بشراء طوق مزود بخاصية تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية"جي بي إس"  حتى لا يفقدوا بابلو مرة أخرى.

وعلى صعيد آخر، بدأ تحالف يضم شركة فيسبوك، وكلية علوم الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، مشروعًا لتعليم "كلب آلي" يتحرك على 4 أرجل ويعمل بالذكاء الاصطناعي كيفية السير في مختلف الظروف المحيطة به.

وخلال الاختبار سكب الباحثون داخل غرفة المعيشة، الزيت على البلاستيك لتكوين سطح أملس.

وقاموا بتكديس الألواح وغيرها من العوائق، وكانوا يسقطون كتلة على ظهر "الكلب الآلي"، في كل مرة، يستعيد الروبوت توازنه ويستمر في التقدم.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن جايتندرا ماليك الأستاذ في جامعة كاليفورنيا بيركلي، والذي يعمل في فريق الذكاء الاصطناعي التابع لشركة فيسبوك القول إن "الكلب الآلي" تعلم كيفية التكيف بسرعة من خلال التجربة والخطأ ومن خلال المعلومات التي جمعها من البيئة المحيطة به.

فرنسا قطع منزل كلب عود عبر لوم فرن لمنزل رحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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