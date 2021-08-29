الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«آفاق مسرحية» يمد فترة تلقى المشاركات بدورته السابعة حتى 7 سبتمبر

أعلنت إدارة مهرجان آفاق مسرحية مد فترة تلقي طلبات الفرق المسرحية الراغبة بالمشاركة في الدورة السابعة من المهرجان لعام 2021، حتى 7 سبتمبر المقبل؛ استعدادا لانطلاق المهرجان في الفترة من 20 سبتمبر إلى 20 نوفمبر القادم.


وكشفت إدارة المهرجان عن قائمة جوائز الدورة السابعة، التي تقام على ثلاث مراحل (ملتقى المسابقات وملتقى الأوائل والنهائيات)، وتشمل جوائز مادية قيمتها 30 ألف جنيه، تقدم في صورة دعم لإنتاج عروض جديدة، إلى جانب جوائز عينية تشمل شهادات تميز ودروع، وجوائز خاصة بتصويت الجمهور تمنح لأفضل تصميم بوستر دعاية وإقبال جماهيري.


وتقام الدورة السابعة للمهرجان، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة.


وترأس المهرجان - شرفيا، هذا العام - الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.

 

وعلى صعيد آخر، كرم المركز الكاثوليكي المصرى للسينما، المخرج خالد جلال، وأهدى له مدير المركز الأب بطرس دانيال درع المركز، تقديرا لدوره البارز فى الحركة الثقافية والفنية، وذلك عقب عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة"  الخميس الماضي، على المسرح القومى بالعتبة.

 

وقال الأب بطرس دانيال، إن هذا التكريم يتم إهدائه فى يوم العطاء لمن لهم دور بارز فى مختلف المجالات، والجميع يدرك تماما الدور الهام الذى يقوم به المخرج خالد جلال، وتأثيره الناجح خاصة فى مجال الفن المسرحى، مشيرا إلى أن هذا التكريم كان من المقرر إهدائه فى العام الماضى، ولكن نتيجة لما أحدثته جائحة كورونا تأخر إلى هذا اليوم.

 

من جانبه أعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بالتكريم، ورحب بالسادة الحضور ضيوف المسرحية، وهم "الأنبا بشارة جودة، والأب ميلاد فودة، ومجموعة من راهبات ورهبان الفرنسيسكان وشباب المنيا، ومصمم الاستعراضات ضياء شفيق، الصحفية شيماء محمود، الملحن أحمد بيطار"، ووجه جلال الشكر للفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى ولكل العاملين بالمسرح.

 

العرض يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو انتاج مشترك بين فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وفرقة مسرح المواجهة برئاسة الفنان سامح بسيوني، عن القصة القصيرة (مغنية الكورس) لأنطون تشيكوف.

 

البطولة للفنانين "محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدي"، ديكور عمرو عبد الله، أزياء هالة الزهوى، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، تعليق الفنانة القديرة "سميرة عبد العزيز" كتابة وإخراج خالد جلال.

طلاق مهرجان المقبل الثقافة سبتمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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