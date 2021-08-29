الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تحذر من تهديد محدد وموثوق قرب مطار كابول

مطار كابل
مطار كابل

حذرت الولايات المتحدة من تهديد محدد وموثوق قرب مطار كابول، داعية مواطنيها على مغادرة المنطقة، بعد أيام على هجوم دموي استهدف المطار، وفقا لسكاي نيوز نقلا عن رويترز.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول في تحذير أمني بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابل، مغادرة منطقة المطار فورا.

وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له البوابة الجنوبية (للمطار)، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار.

من جهة أخرى، قال مسؤول أمني غربي بمطار كابل لرويترز إنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأميركية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.

وأضاف المسؤول أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

في وقت سابق السبت، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من هجوم "محتمل جداً" على مطار كابل في الساعات المقبلة، مؤكّداً أنّ الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل عنصرين في تنظيم الدولة الإسلامية بولاية خراسان ليست "الأخيرة".

وقال بايدن في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين إنّ "الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة، ويظلّ خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعاً".

وأضاف "قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جداً خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة".

وتابع بايدن في بيانه "قلتُ إنّنا سنطارد المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قوّاتنا ومدنيّين أبرياء في كابل، وقد فعلنا ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس  السبت، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، متعهدا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.

 

 

الولايات المتحدة رويترز سكاي نيوز كابل الأميركيين البوابة الجنوبية

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القاهرة - بغداد

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