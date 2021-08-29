لبنان.. إصابة عناصر من قوى الأمن خلال مطاردة سجناء فروا من مخفر شرقى البلاد

أصيب عدد من عناصر قوى الأمن اللبناني بجروح خلال مطاردتهم سبعة سجناء فروا من مخفر ضهر البيدر شرقي البلاد.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن فرار 7 سجناء بينهم سوري ولبناني وفلسطيني من نظارة مخفر ضهر البيدر.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من عناصر القوى الأمنية أصيبوا "بجروح ورضوض مختلفة خلال مطاردتهم السجناء الفارين في الأحراج المجاورة لمخفر ضهر البيدر"، مضيفة أن عناصر الدفاع المدني تعمل على نقلهم الى المستشفيات للمعالجة".

وقامت القوى الأمنية بتوقيف أربعة مساجين من أصل 6 كانوا قد فروا من نظارة مخفر ضهر البيدر، بعدما تمت مطاردتهم في الأحراش القريبة، وهم ثلاثة سوريين ولبناني".

وسجلت وزارة الصحة بلبنان 1320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 1295 مقيما و25 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 599 ألفاً و298 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليوم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8040 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع،وتلقى 15 ألفاً و243 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس فيما تلقى 14 ألفاً و185 مواطنا الجرعة الثانية.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.