وزير الإعلام الباكستانى: الوضع فى أفغانستان يمكن أن يتحول لأزمة إنسانية

حذر وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، اليوم الأحد، من أن الوضع في أفغانستان؛ يمكن أن يتحول إلى أزمة إنسانية.



وأكد وزير الإعلام الباكستاني - في تصريحات صحفية اليوم - ضرورة أن يدرك العالم أن الوضع الراهن في أفغانستان من شأنه زيادة إمكانية حدوث أزمة إنسانية أخرى، وأن "غض البصر" عن الوضع في هذه الدولة التي مزقتها الحرب؛ يمكن أن يؤدى إلى تفاقم هذه الأزمة.



وقال: "حريصون على مراقبة الموقف فى أفغانستان، ونحث جميع الدول على عدم ترك هذه الدولة بمفردها، وألا ينتظروا الدمار لأفغانستان".



واعتبر أن أكبر مشكلة أمام أفغانستان - في الوقت الراهن - تتمثل في كيفية سد الفجوة في القيادة، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة بأفغانسان "أمر ليس من شأن باكستان، لكنه من شأن الأفغان الذين يمكن أن ينتخبوا حكومة".



ولفت إلى أن تلك الحكومة تأتى في ظل ظروف صعبة؛ لذلك فإن بلاده ستقدم الدعم الشامل لكابول لأن باكستان تتحرك الآن نحو تحقيق الاستقرار.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية في باكستان، 4 آلاف و191 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و148 ألفًا و572 شخصًا.

وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية ، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 120 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفًا و535 حالة.ً

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و29 ألفًا و930 حالة، بعد أن تماثلت 3848 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.. مشيرًا إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا في باكستان تبلغ 93 ألفًا و107 حالات.