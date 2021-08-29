آلاف المتظاهرين ضد قيود كورونا يخرجون للاحتجاج فى برلين

على الرغم من حظر التظاهر شارك وفقا لتقارير الشرطة الألمانية آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في مظاهرة بالعاصمة الألمانية برلين احتجاجا على قيود كورونا.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أعلنت الشرطة قائلة: "كان علينا اليوم أن نقيد حرية أكثر من 100 شخص على الأقل لفترة قصيرة بعد تسجيل عشرات المخالفات والتهم أثناء التظاهر".



ورافقت خدمات الطوارئ المظاهرات وقالت إنها قامت بشكل متكرر باقتياد زعماء المظاهرة من التجمع الاحتجاجى ، بعد أن شنت هجمات على ضباط الشرطة وأصيب ضابط واحد.



وبعد عدة عمليات حظر على التجمعات سار عدد كبير من المتظاهرين في شوارع المدينة بلا هدف في البداية.



وانتقلت مجموعة من المتظاهرين إلى منطقة فريدريشهاين بالعاصمة وكانت الغالبية العظمى من المتظاهرين خرجوا بدون كمامات أو تدابير وقاية أخرى.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.