طائرات إسرائيلية تشن غارات جوية على مواقع فى قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته شنت غارات استهدفت موقعا ونقطة للضبط الميداني شمال القطاع، ردا على فعاليات "الإرباك الليلي" الفلسطينية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن "طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت بوابة موقع صلاح الدين العسكري، شرق مستوطنة نتساريم وسط قطاع غزة بـ4 صواريخ استطلاع وصاروخين من الطائرات الحربية".

وأكدت المصادر، أن "النيران اشتعلت في موقع صلاح الدين بعد قصفه"، كما استهدفت طائرات الاستطلاع "نقطة للضبط الميداني شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بصاروخين".

وذكرت المصادر أن "القصف لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو خسائر بالأرواح".

لاحقا، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة هاجمت مجمعا عسكريا تستخدمه حركة حماس في إنتاج الأسلحة، ونفقا بالقرب من جباليا".

وأضاف: "جاءت هذه الهجمات ردا على نفخ البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأعمال الشغب العنيفة المنطلقة من قطاع غزة، وأن الجيش سيواصل الرد بقوة على تلك المحاولات".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 6 وفيات و1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية- إن "الوفيات الجديدة سجلت في محافظات (نابلس وجنين وقلقيلية وقطاع غزة)، فيما تم تسجيل 433 حالة تعاف لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 94.6%، بينما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".. موضحة أن هناك 46 مريضا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج بمراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة الغربية 118 مريضا، بينهم 7 على أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ إجمالي عددهم في الضفة الغربية وقطاع غزة 815 ألفا و986 شخصا، بينهم 451 ألفا و337 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح.