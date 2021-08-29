الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا.. استطلاعات الرأى تظهر تقدم خصوم ترودو قبل أسابيع من الانتخابات المبكرة

ترودو
ترودو

أظهرت استطلاعات الرأي أن "الحزب الليبرالي" الكندي بزعامة رئيس الوزراء جاستين ترودو يفقد شعبيته لصالح منافسه الرئيسي "حزب المحافظين"، قبل أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة.

 

وحسب استطلاع رأي أجرته شركة "نانوس ريسيرتش" لصالح شبكة "سي تي في" التلفزيونية وصحيفة "غلوب أند مايل"، سجل المحافظون بقيادة أرين أوتول تقدما بفارق ضئيل على الليبراليين في الأيام الأخيرة.

 

 ويظهر الاستطلاع أن الناخبين أيدوا المحافظين بنسبة 33.3 بالمئة مقابل 30.8 بالمئة لليبراليين بزعامة ترودو، وهو فارق رغم انه يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع إلا أنه يعكس ابتعادا بوتيرة ثابتة عن الليبراليين مؤخرا.

 

وفي منتصف أغسطس عندما أعلن ترودو عزمه إجراء انتخابات مبكرة في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات، كان الليبراليون حينها في الصدارة بفارق ضئيل أيضا.

 

وقال نيك نانوس مؤسس شركة الاستطلاعات التي تحمل اسمه لشبكة "سي تي في" إن "آمال ترودو باستعادة الغالبية في مجلس العموم تبدو ضعيفة بعض الشيء اليوم".

 

وأضاف: "يبدو أن اليد العليا للمحافظين الآن، وهناك بالتأكيد ضغط سلبي على الليبراليين".

 

كما أظهر استطلاع آخر لشبكة "سي بي سي" العامة تحولا ضيقا ولكنه متزايد لصالح المحافظين، ما منحهم تقدما بنسبة 32.5 بالمئة مقابل 32.2 لليبراليين.

 

وأعطى استطلاع "نانوس" المركز الثالث لـ"الحزب الديمقراطي الجديد" بنسبة 21.7 بالمائة.

 

وأظهر ارتفاع القبول الشعبي لأوتول الذي لا يزال غير معروف نسبيا بنسبة 3.2 نقطة ليصل إلى 27.2 بالمئة منذ 23 أغسطس.

 

أما ترودو فتراجعت نسبة القبول لديه بين الناخبين بنحو 2.8 نقطة لتسجل 29.9 بالمئة خلال نفس الفترة.

 

وأشار نانوس إلى أن تراجع الدعم لـ"اليبراليين" جاء خلال أسبوع كان حافلا بالأخبار القاتمة من أفغانستان، بما في ذلك انتهاء عمليات الإجلاء الكندية هناك.

 

كما يواجه ترودو أيضًا معارضة بسبب سياساته المتعلقة بكورونا، حيث اضطر الجمعة إلى إلغاء تجمع انتخابي في منطقة تورنتو بسبب الاحتجاجات الغاضبة المناهضة للتطعيم.

قدم الانتخابات مبكرة بكر كندا الانتخابات المبكرة تقدم استطلاع قبل استطلاعات الرأي انتخابات لانتخابات المبكرة الانتخابا ترودو استطلاعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

أول تعليق من الزمالك على الاستغناء عن جنش

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة

إصابة 11 فلسطينيا برصاص إسرائيلي على حدود غزة

إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا