عامل يذبح شقيقته لشكه فى سلوكها ويبلغ الشرطة بسوهاج

ذبح عامل شقيقته المتزوجة بسكين في الشارع لشكه في سلوكها بعد أن هربت من منزل زوجها بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، وسلم الجاني نفسه لرجال الشرطة واعترف بارتكابه للجريمة دفاعا عن الشرف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.



وقال أحد شهود العيان بالمنطقة إن شقيق الفتاة قام بذبح شقيقته في الشارع ظنا منه أن شقيقته تركت منزل الزوجية لارتباطها بعلاقة مع شاب، ولم يترك الجاني مسرح الجريمة إلى أن حضر رجال الشرطة.



كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بسوهاج، قد تلقت بلاغا بوجود جثة ربة منزل بدائرة قسم طهطا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، كما انتقل إلى مكان الواقعة العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وتم إخطار اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج.

وتبين من المعاينة والفحص مقتل "منال. ج. خ" ٢٨ سنة، ربة منزل، وتبين وجود جرح ذبحي بالرقبة، وسلم المتهم ويدعى "محمود. ج. خ" ٢٥ سنة، عامل، نفسه لرجال الشرطة وبحوزته أداة الجريمة "سكين"، واعترف المتهم بأنه قتل شقيقته دفاعا عن الشرف.



تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.