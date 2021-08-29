الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عامل يذبح شقيقته لشكه فى سلوكها ويبلغ الشرطة بسوهاج

جثة سيدة
جثة سيدة

ذبح عامل شقيقته المتزوجة بسكين في الشارع لشكه في سلوكها بعد أن هربت من منزل زوجها بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، وسلم الجاني نفسه لرجال الشرطة واعترف بارتكابه للجريمة دفاعا عن الشرف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.


وقال أحد شهود العيان بالمنطقة إن شقيق الفتاة قام بذبح شقيقته في الشارع ظنا منه أن شقيقته تركت منزل الزوجية لارتباطها بعلاقة مع شاب، ولم يترك الجاني مسرح الجريمة إلى أن حضر رجال الشرطة. 


كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بسوهاج، قد تلقت بلاغا بوجود جثة ربة منزل بدائرة قسم طهطا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، كما انتقل إلى مكان الواقعة العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وتم إخطار اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج. 

 

وتبين من المعاينة والفحص مقتل "منال. ج. خ" ٢٨ سنة، ربة منزل، وتبين وجود جرح ذبحي بالرقبة، وسلم المتهم ويدعى "محمود. ج. خ" ٢٥ سنة، عامل، نفسه لرجال الشرطة وبحوزته أداة الجريمة "سكين"، واعترف المتهم بأنه قتل شقيقته دفاعا عن الشرف. 


تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

الولايات المتحدة مصر شرطة ملابس سوهاج قتل فتاة ربة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

أول تعليق من الزمالك على الاستغناء عن جنش

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

مفاجأة فى فيديو «توزيع ساندوتشات بالمخدرات» بطريق السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة

إصابة 11 فلسطينيا برصاص إسرائيلي على حدود غزة

إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا