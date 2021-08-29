الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية نجع حمادى تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للأنبا كيرلس

الأنبا كيرلس أسقف
الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

كشفت إيبارشية نجع حمادي عن الحالة الصحية للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

وقالت الإيبارشية في بيان لها : "تعرض نيافة الأنبا كيرلس صباح أمس لوعكة صحية، وذلك بمقر إقامته بنجع حمادي، وهو الآن بخير وبحالة مستقرة".

وأضاف: "أجرى بعدها نيافته بعض التحاليل الطبية اللازمة بحسب توصيات الأطباء، حيث تقرر أن يخضع نيافته لبعض الفحوصات الطبية اللازمة بإحدى المستشفيات يعود بعدها نيافته إلى مقر أقامته بنجع حمادي".

يذكر أن الأنبا كيرلس، أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمطرانية نجع حمادي وتوابعها، عاد من الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر الماضي، بعد رحلة علاج استغرقت عدة أسابيع خضع خلالها لبعض الفحوصات الطبية اللازمة بحسب توصية الأطباء.

وفي شهر يناير من العام 2019 تعرض الأنبا كيرلس لوعكة صحية وأجرى على إثرها بعض الفحوصات الطبية على العمود الفقري، حيث كان يعاني بعض الألم فيه.

وتلقى الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي صباح اليوم الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بمركز صحة الأسرة بنجع حمادي، على أن تكون الجرعة الثانيه بعد ثلاثة أسابيع.

وأشاد الأبناء كيرلس بالفرق الطبية التابعة لمديريه الشئون الصحية بقنا وإدارة نجع حمادي الصحية، مؤكدًا على ضرورة التسجيل لتلقي اللقاح الذي يعد من أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.


ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 40 عامًا، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعين أسقفًا في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، ورسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، خدم في مدينة أبو تيج، وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية.

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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