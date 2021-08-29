الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا توزع أكثر من 13 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا على مواطنيها

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في كوبا  إعطاء 13 مليونا و180 الفا و770 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا داخل البلاد.


وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء برنسا لاتينا - أن 5 ملايين و363 الفا و604 أشخاص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح الكوبي، وجرى إعطاء 4 ملايين و528 ألفا و697 شخصا جرعتين، فيما تلقي 3 ملايين و 288 الفا و 559 شخصا الجرعات الثلاثة بالكامل.


ويوجد في كوبا ثلاثة أنظمة تطعيم ضد فيروس كورونا تتجاوز حد الفعالية الذي حددته منظمة الصحة العالمية (50 % ) ليتم الإعلان عنها لقاحات، وقد تلقى التطعيم عبد الله بالفعل ترخيصًا لاستخدامه في حالات الطوارئ في كوبا، وفقا للوكالة الكوبية.


وأضافت أن اللقاح عبد الله، الذي صممه مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الكوبي، أول لقاح في أمريكا اللاتينية ، أظهر فعالية بنسبة 92.28 % في نظام الحقن الثلاثي.

 


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا،  وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد “ كوفيد-19”  في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و 2يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام  2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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