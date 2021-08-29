الرئيس الأمريكى: من المرجح تنفيذ هجوم جديد فى مطار كابول

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، متعهدا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.



وأضاف بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض - "هذا الصباح، التقيت فريقي للأمن القومي في واشنطن وقادتي الميدانيين. ناقشنا الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش خراسان الإرهابي في أفغانستان. قلت إننا سنتعقب التنظيم المسئول عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابول، وفعلنا. هذه الضربة لن تكون الأخيرة. سنواصل اصطياد أي شخص متورط في هذا الهجوم المشين".



وتابع: الوضع على الأرض لا يزال خطيرا للغاية، وتهديد الهجمات الإرهابية على المطار يبقى مرتفعا. أخبرني قادتنا أن هجوما (جديدا) مرجحٌ جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة. وجّهتهم باتخاذ كل تدبير ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من امتلاكهم كل السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض، وقد طمأنوني بأنهم فعلوا، وأنهم سيتخذون تلك التدابير بينما يكملون مهمتهم ويُرجعون أفرادنا بأمان.



وأردف بايدن يقول: "رغم الموقف المحفوف بالمخاطر في كابول، فإننا نواصل إجلاء المدنيين. أمس، أخرجنا 6 آلاف و800 شخص آخرين بينهم مئات الأمريكيين. واليوم، ناقشنا التحضيرات الجارية لمساعدة الناس في مواصلة الخروج من أفغانستان بعد مغادرة جيشنا".



وُقتل 13 جنديا أمريكا وأصيب 18 آخرين، أمس الأول، إثر تفجير انتحاري نفذه عناصر تنظيم "داعش" خارج مطار حامد كرزاي، وخلّف عشرات القتلى من المدنيين الأفغان. وردّت الولايات المتحدة، أمس، بضربة بطائرة مسيرة في ولاية نانجرهار، قالت إنها أدت لمقتل عنصرين بارزين في التنظيم.