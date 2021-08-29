الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الروسى لأفغانستان: الضغط الغربى على طالبان قد يؤدى إلى «تطرفها»

زامير كابولوف
زامير كابولوف

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف، إن موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى "تطرف" الحركة.


وأضاف كابولوف - في تصريح له - "أنه إذا قرر الغرب في المقام الأول، و بشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان و الضغط عليهم، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".

 


من جانبه، قال السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف إن " الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان، حكومة شرعية في أفغانستان".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحة الروسية 19 ألفا و492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين و863 ألفا و541 إصابة.

 

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار كورونا- في بيان - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في مختلف المناطق المكونة للاتحاد الروسي والبالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 1300 إصابة من الإصابات الجديدة (بنسبة 6.7% من المصابين الجدد) كانت دون أعراض سريرية.

 

وأوضح البيان أنه جرى تسجيل 799 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 180 ألفا و840 شخصا.

 

وأضاف البيان أن العاصمة موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1498 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ1406 إصابات، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 849 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضح أن 19 ألفا و411 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و131 ألفا و446 شخصا.

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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