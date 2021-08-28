السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة

قصف إسرائيلي في غزة
قصف إسرائيلي في غزة (أرشيفية)

شن سلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، قصفا على عدة مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وقصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع داخل غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف، وعودة أنشطة وحدات الإرباك الليلي على حدود القطاع المحاصر، حسبما بثت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وحدات الإرباك الليلي في غزة

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، مساء اليوم، إصابة 11 مواطنًا، بينهم 3 إصابات متوسطة، برصاص الجيش الإسرائيلي. 
وأكدت الصحة الفلسطينية أن هناك 8 إصابات طفيفة بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز وشظايا مختلفة، وذلك خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق غزة.

واستأنفت وحدات الارباك الليلي، التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة، أنشطتها على حدود القطاع المحاصر، قائلين: "نحيي الجهود المبذولة من الفصائل والوسطاء لفك حصار غزة، ومستمرون في حراكنا الشعبي حتى رفع الحصار".

وتستخدم وحدات الإرباك الليلي طائرات "كواد كابتر"، وإشعال إطارات السيارات، وغيرها من الأدوات الخشنة.

وأبلغ المستوطنون الإسرائيليون، في غلاف غزة، عن سماعهم دوي انفجارات قوية تهز المنطقة مصدرها حدود القطاع المحاصر.

غزة حماس الجيش الإسرائيلي القطاع المحاصر قصف بالونات حارقة الإرباك الليلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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