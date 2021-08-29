رئيس اتحاد المقاولين العرب يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى فى قمة بغداد

أكد علي فاخر السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة دول الجوار التي لعبت دورًا قويًا لتقارب الشعوب ببعضها، وذلك في سبيل تعزيز التعاون المشترك وإقامه شراكات وائتلافات ما بين مصر والعراق، والعمل على ترجمة قوه العلاقات بين البلدين الصديقين والدول الأخرى.

وقال «السنافي»، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن مشاركة القمة العربية التي عقدت ببغداد ستحقق شراكة وتعمل على زيادة التعاون والتبادل التجاري الاقتصادي بما يحقق صالح الأطراف المشاركة من هذه القمة.

وأضاف رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى أن القمة سوف تجني العديد من الثمار القوية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على استكمال المشروعات القومية ببغداد بأيدي مصرية، وذلك للإسهام في مشاريع إعادة إعمار العراق، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين شركات المقاولات المصرية بالقطاع الخاص بالبلدين.

وأشار رئيس المقاولين العراقيين، إلى أن انعقاد القمة العربية ببغداد يحقق غايات وآليات التعاون الاقتصادي بين الدول بعضها البعض، وذلك لتؤسس العراق مرحلة جديدة غير مسبوقة في مجالات عديدة، سواء كانت هذه المجالات في القطاع الطبي والصناعي والغذائي والزراعي، وعلي رأسهم قطاع التشييد والبناء ومواد البناء وآليات المعدات الزراعية.

وأكد «السنافي»، على أهمية تفعيل بروتوكول النفط مقابل الإعمار بين مصر والعراق، وعلى تكثيف العمل والانجاز بينالبلدين، لإقامة المجمعات السكنية بجانب مشروعات الجسور والبنية التحتية والإنشاءات الخدمية والتنموية بكل محافظات العراق بشكل عام، موضحًا أن اللقاءات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مدروسة بعناية، وتستهدف دعم التعاون المشترك بين العراق ومصر والعديد من الدول العربية والإفريقية المختلفة.