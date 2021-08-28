إصابة 11 فلسطينيا برصاص إسرائيلي على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، مساء اليوم، إصابة 11 مواطنًا، بينهم 3 إصابات متوسطة، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن هناك 8 إصابات طفيفة بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز وشظايا مختلفة، وذلك خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق غزة.

وحدات الإرباك الليلي على حدود غزة

واستأنفت وحدات الارباك الليلي، التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة، أنشطتها على حدود القطاع المحاصر، قائلين: "نحيي الجهود المبذولة من الفصائل والوسطاء لفك حصار غزة، ومستمرون في حراكنا الشعبي حتى رفع الحصار".

وتستخدم وحدات الإرباك الليلي على حدود غزة طائرات "كواد كابتر"، وإشعال إطارات السيارات، وغيرها من الأدوات الخشنة.

وأبلغ المستوطنون الإسرائيليون، في غلاف غزة، عن سماعهم دوي انفجارات قوية تهز المنطقة مصدرها حدود القطاع المحاصر.