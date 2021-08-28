تعرف على مواعيد وتفاصيل حفلات علي قنديل وصلاح الدالي بساقية الصاوي

تقدم ساقية الصاوي سبتمبر المقبل حفلين ستاند أب كوميدي لكل من علي قنديل وصلاح الدالي، وتستعرض "الدستور" تفاصيل الحفلين المقرر حضور عدد كبير من الجمهور فيهما، نظرًا لشعبية الثنائي بين محبي هذا الفن داخل مصر.

حفل على قنديل

وجبة دسمة من الكوميديا والضحك المتواصل تستمتعون بها مع حفلين لفنان الاستاند أب كوميدي علي قنديل الخميس المقبل بقاعة النهر في الرابعة والثامنة مساءً على مسرح قاعة النهر بالساقية، ويعد قنديل من أول رواد فن الاستاند أب كوميدي في مصر وتمكن على مدار 10 سنوات من تقديم أكثر من 500 حفلة في أكثر من 20 مدينة مصرية بالإضافة لحفلاته في البلاد العربية.

‎كما أن علي قنديل أول من حقق أرقاماً قياسية في عدد الحفلات مدتها على مستوى الوطن العربي (54 – 70 – 92 – 119 دقيقة) كما أسس أول مركز ثقافي لتعليم فن الاستاند أب كوميدي في مصر والوطن العربي.

علي قنديل

حفل صلاح الدالى

يعد من أقوى حفلات ستاند أب كوميدى حيث يستمتع الجمهور بها في الساقية مع صلاح الدالي، بمشاركة نخبة من المواهب الشابة يوم الخميس 9 سبتمبر فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر، وقدم صلا الدالي العديد من حفلات ستاند أب كوميدي في مصر والبلاد العربية وقام بكتابة وتقديم عدة برامج وآخر أعماله فى مجال التمثيل مسلسل حلوة الدنيا سكر وفيلم قصة ٢٠٠ جنيه.

صلاح الدالي

ومن أهم المواهب الذي يقدمها صلاح الدالي في حفله بساقية الصاوي بولا صمويل بدأ ستاند آب من سنة ٢٠١٦ في المسرح من صغره وشارك في العديد من الإعلانات التجارية، وآلاء أبو ذكري قدمت فيديوهات كوميدية على مواقع التواصل وبدايتها كانت في مسرح الجامعة، فقررت أن تعمل فى مجال ستاند أب ووليد التركي قدم حفلات ستاند أب في أماكن مختلفة مثل الجامعة الامريكية والروسية والقاهرة والإسكندرية.