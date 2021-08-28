«ثواني صعبة».. طارق علام وزوجته يتعرضان لحادث مروري

أعلن الإعلامي طارق علام تعرضه لحادث مروري هو وزوجته الإعلامية دينا رامز، أثناء سيره بطريق وادي النطرون، ونشر «علام» صورة لإطار السيارة وهو منفجر.

وكتب طارق علام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة وثواني صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة ربنا يحفظكم ويسعدكم».

وكان طارق علام عاد في رمضان الماضي ببرنامج «كلام من دهب» على قناة المحور، ولقى إشادات كبيرة من قبل المشاهدين.