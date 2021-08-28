مسلسل الفهد.. أول دراما عربية عن مجتمع رياضة الجوجيتسو

شهدت إحدى قرى الساحل الشمالى توقيع برتوكول تعاون بين شركة الباتروس للإنتاج الفني، برئاسة كامل أبوعلي وشركة آي فريندز للثقافة و الإعلام برئاسة عمرو مصطفى كامل لإنتاج أعمال فنية مشتركة، وحضر التوقيع محسن بغدادي المدير العام لشركة الباتروس.

أسفر التعاقد على أن تكون بداية هذه الأعمال من خلال مسلسل يحمل عنوان مؤقت "الفهد" والذي يعد أول دراما عربية تدور أحداثها الدرامية في مجتمع رياضة الجوجيتسو وأماكن التصوير ما بين القاهرة و أبوظبي وبعض العواصم والمدن الأوروبية.

ومن المقرر أن يبدأ الإعداد ووضع الجدول الزمني للمسلسل الجديد وتحديد نجوم العمل من الفنانين المصريين والإماراتيين والعرب خلال الأيام القليلة المقبلة ويسمح البروتوكول بضم أطراف أخرى للأعمال الحالية والمستقبلية.

وقامت شركة آي فريندز للثقافة والإعلام مطلع الشهر الجاري بتوقيع اتفاقية تعاون خاصة بهذا العمل مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ويمتد نطاق العمل بهذا البرتوكول إلى أعمال فنية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينها.

يشار إلى أن الجوجيتسو رياضة يابانية منتشرة حول العالم وتعني فن الليونة وهو الاسم الذي يطلق على مجموعة من أنماط الفنون القتالية اليابانية بما فيها القتال الأعزل أو المسلح وكانت تستخدم قديما بين الساموراي في اليابان كطريقة لهزيمة خصم مسلح دون استخدام أسلحة.