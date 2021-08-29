وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض نتاج الورش الفنية بساحل سليم

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب محب حبشى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، معرض نتاج الورش الفنية في مجالات «الأركيت الخيامية، النسيج، التطريز» التى تم تنظيمها بقرى مركز ساحل سليم طوال شهر أغسطس ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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جاء ذلك وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي مسافات التباعد بين الجمهور والتعقيم المستمر للمقر الثقافي وارتداء الكمامات لجميع الحضور والمشاركين.

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وقال المحافظ إن المعرض تضمن عرض لمنتجات السيدات والأطفال من مشغولات يدوية وصناعات صغيرة ومفروشات وصناعات خشبية وهى نتاج الورش الفنية في مجالات «الأركيت الخيامية، النسيج، التطريز» التى تم تنظيمها بقرى مركز ساحل سليم طوال شهر أغسطس.

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وأشادت وزيرة الثقافة بالمعروضات والمشغولات التى تضمنها المعرض موجهة الشكر لكل القائمين على الورش الفنية وعلى تدريب الشباب والسيدات على الحرف المختلفة.

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