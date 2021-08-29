الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض نتاج الورش الفنية بساحل سليم

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب محب حبشى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، معرض نتاج الورش الفنية في مجالات «الأركيت الخيامية، النسيج، التطريز» التى تم تنظيمها بقرى مركز ساحل سليم طوال شهر أغسطس ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

IMG-20210828-WA0010
جانب من الزيارة

جاء ذلك وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي مسافات التباعد بين الجمهور والتعقيم المستمر للمقر الثقافي وارتداء الكمامات لجميع الحضور والمشاركين.

جانب من الزيارة

وقال المحافظ إن المعرض تضمن عرض لمنتجات السيدات والأطفال من مشغولات يدوية وصناعات صغيرة ومفروشات وصناعات خشبية وهى نتاج الورش الفنية في مجالات «الأركيت الخيامية، النسيج، التطريز» التى تم تنظيمها بقرى مركز ساحل سليم طوال شهر أغسطس.

IMG-20210828-WA0012
جانب من الزيارة

وأشادت وزيرة الثقافة بالمعروضات والمشغولات التى تضمنها المعرض موجهة الشكر لكل القائمين على الورش الفنية وعلى تدريب الشباب والسيدات على الحرف المختلفة. 

IMG-20210828-WA0013
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
اسيوط اطفال العاملين الثانوية محافظ أسيوط المجتمع المدنى وزير الثقافة قصور الثقافة المركز القومي للترجمة المبادرة الرئاسية التربية والتعليم الحفل الختامي الكتب والوثائق اللواء عصام سعد جامعة الأزهر إيناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة المجلس القومى

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

أول تعليق من الزمالك على الاستغناء عن جنش

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

مفاجأة فى فيديو «توزيع ساندوتشات بالمخدرات» بطريق السويس

زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بصديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 11 فلسطينيا برصاص إسرائيلي على حدود غزة

إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منهج نتنياهو وفلسفة بينيت.. ماذا حدث في اجتماعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأمريكا؟