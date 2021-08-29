حملة مكبرة لضبط المقاهى المخالفة وإزالة الإشغالات بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة ياقوت أحمد ورد، حملة مكبرة في وجود شرطة المرافق ونائب رئيس المدينة عصمت الأطروش وقسم الإشغالات وإدارتي البيئة والمتابعة.

أاسفرت الحملة عن مصادرة عدد ٧ميزان، و٢كرسي خشب، و٢ ترابيزة خشب، وشمسية، واستاند حديد، وميكرفون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شنت إدارة المتابعة برئاسه الخليل شريف، مدير إدارة المتابعة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، حملة مكثفة على الوحدات الصحية بفارسكور شملت وحدات «النوادرية، ووحدة تفتيش السرو، والبراشية، وعزب العرب، وكرم ورزوق، وشرباص، وحجاجة، وكفر الشناوي، وكفر العرب، والأربعين، ومركز حضري فارسكور»، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري، ومراقبة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٥٧٦ مواطنًا، وتحويل ٢٥ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، وأيضًا إجراء ٧٩٥ تحليل معملي، والكشف بالسونار على ٣٣ حالة، والفحص بالأشعة لعدد ٢٩ حالة.

وشهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استلام عدد ٥ سيارات إسعاف مقدمة من وزارة الصحة لتنضم إلى أسطول هيئة الإسعاف بدمياط، ووجهت تعليماتها إلى رئيس الهيئة بالعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى وتغطية جميع المناطق، خاصة مع أهمية الدور الذي تقدمه الهيئة باعتبارها ركيزة أساسية ضمن فريق مجابهة الأزمات.

وتسلمت محافظ دمياط، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، والتي تأتي ضمن الدفعة الثالثة من هذه السيارات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية للعمل في ١٤ محافظة.