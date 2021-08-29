الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لضبط المقاهى المخالفة وإزالة الإشغالات بدمياط

حملة مكبرة
حملة مكبرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة ياقوت أحمد ورد، حملة مكبرة في وجود شرطة المرافق ونائب رئيس المدينة عصمت الأطروش وقسم الإشغالات وإدارتي البيئة والمتابعة.

أاسفرت الحملة عن مصادرة عدد ٧ميزان، و٢كرسي خشب، و٢ ترابيزة خشب، وشمسية، واستاند حديد، وميكرفون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شنت إدارة المتابعة برئاسه الخليل شريف، مدير إدارة المتابعة بمديرية الشئون الصحية بدمياط، حملة مكثفة على الوحدات الصحية بفارسكور شملت وحدات «النوادرية، ووحدة تفتيش السرو، والبراشية، وعزب العرب، وكرم ورزوق، وشرباص، وحجاجة، وكفر الشناوي، وكفر العرب، والأربعين، ومركز حضري فارسكور»، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري، ومراقبة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٥٧٦ مواطنًا، وتحويل ٢٥ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، وأيضًا إجراء ٧٩٥ تحليل معملي، والكشف بالسونار على ٣٣ حالة، والفحص بالأشعة لعدد ٢٩ حالة.

وشهدت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،  استلام عدد ٥ سيارات إسعاف مقدمة من وزارة الصحة لتنضم إلى أسطول هيئة الإسعاف بدمياط، ووجهت تعليماتها إلى رئيس الهيئة بالعمل على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى وتغطية جميع المناطق، خاصة مع أهمية الدور الذي تقدمه الهيئة باعتبارها ركيزة أساسية ضمن فريق مجابهة الأزمات.

وتسلمت محافظ دمياط، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، والتي تأتي ضمن الدفعة الثالثة من هذه السيارات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية للعمل في ١٤ محافظة.

محافظة دمياط دمياط محافظ دمياط منال عوض إشغالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

أول تعليق من الزمالك على الاستغناء عن جنش

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

مفاجأة فى فيديو «توزيع ساندوتشات بالمخدرات» بطريق السويس

زوجة نضال الشافعي تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بصديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 11 فلسطينيا برصاص إسرائيلي على حدود غزة

إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منهج نتنياهو وفلسفة بينيت.. ماذا حدث في اجتماعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأمريكا؟