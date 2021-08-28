السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول رد من شيكابالا بعد أزمته مع أحمد مجاهد

جريدة الدستور

رد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" على أزمته مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد بطريقته الخاصة.

ونشر شيكابالا صورة له بدرع الدوري المصري الممتاز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتوج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/ 2021، واختتم مبارياته أمام فريق البنك الأهلي مساء الجمعة الماضي.

وكان شيكابالا دخل فى أزمة مع أحمد مجاهد، بعد رفض رئيس اللجنة الثلاثية، دخول زوجات اللاعبين واللاعبين الشباب إلى ملعب المباراة للاحتفال بالتتويج بدرع الدوري الممتاز وهو ما رفضه قائد الزمالك، وأصر على دخولهم حتى حدثت مشادة مع مجاهد، وقال اللاعب لأحمد مجاهد: "هنحتفل غصب عنك يا أهلاوي".

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القاهرة - بغداد

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