السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

حكاية أول فيلم لفريد شوقي مع فاتن حمامة ويوسف وهبي

فريد شوقي
فريد شوقي

تعد المشاركة الأولى في عمل فني هي الأصعب، وتحدث الفنان الكبير الراحل فريد شوقي عن أول أعماله الفنية في السينما أمام النجمين الكبيرين يوسف وهبي وفاتن حمامة التي كانت في ذات الدفعة مع فريد شوقي في المعهد العالي للتمثيل، ليختارها يوسف وهبي هي وفريد للعمل معًا في أول تجربة سينمائية لهما.

روى فريد شوقي في مذكراته التي نشرتها الناقدة الفنية إيريس نظمي وتحمل عنوان «ملك الترسو فريد شوقي» والصادرة عن دار نشر ريشة للنشر والتوزيع.

وقال: «كانت بداية دخولي السينما سببها عرض مسرحي على دار الأوبرا، فقد أسند عميد معهد التمثيل في ذلك الوقت زكي طليمات لطلبة المعهد عرضين مسرحيين، أحدهما شاركت فيه فاتن حمامة والأخر شاركت فيه مع آخرين، وكان عرض عن رواية إنجليزية وحمل العرض أسم الجلف، وكان العرض على مسرح الأوبرا أمام لجنة تضم كبار الصحفيين، ووزع زكي طليمات على الطلبة 5 تذاكر مجانية لكل طالب ليحضر أسرته للمشاهدة، لكنني طلبت 10 دعوات وبالفعل حصلت عليها فوزعت 5 على مخرجين السينما منهم محمد كريم وبركات واتصلت بهم لدعوتهم لمشاهدة العرض، وتركت 5 لأسرتي لكن خلال سيري في شارع سليمان باشا وجدت إعلان باللغتين العربية والإنجليزية عن عرض مسرحية لذات المسرحية ولكن لفرقة النيونيك الانجليزية، وبعد العرض أعطيت أعضاء الفرقة منهم بطلها الذي سألعب دوره الدعوات الباقية».

واستكمل فريد شوقي كيف ساهم هذا العرض في انتقاله للعمل في السينما وقال: "بعد انتهاء العرض جاء وزير المعارف والذي هو في ذات الوقت رئيس لجنة الأمتحان، وصافحني وهو منفعل من التأثر وقال أنت الأول على الدفعة وحصلت على أعلى الدرجات، وبمجرد العودة لغرفة الملابس وجدت عدد من المخرجين منهم حسن الإمام وأحمد كامل ، وبعد العرض ونشر صوري للمرة الأولى في المجلات والصحف جاء شخص وقال لي وفاتن حمامة أن يوسف بك وهبي يطلبنا، ودون أن ينطق كلمة أخرى تركنا وانصرف، وذهبنا بالفعل معًا بصحبة والدها الذي كان يخشى عليها أن يتركها وحيدة في ظل مخاوفه من الوسط الفني، وقابلنا يوسف وهبي الذي قال لفاتن حمامة ممازحُا، تعالى يا كتكوتة، انتي هتشتغلي معايا، وانت يا فريد سوف أعطيك دور مهم في الفيلم، وكان الفيلم هو ملاك الرحمة، وشعرت بخوف ورهبة شديدة وارتباك بمجرد أن سطعت الأضواء والكاميرا تقترب مني فجأة مسرعة وكأنها طلقة مدفع، ولكن نظرات يوسف وهبي كان لها تأثير إلا أهرب وبدأت التصوير وسط حالة من الخوف الشديد ذهبت بمجرد كلمة ستوب  من يوسف وهبي الذي تبعها تصفيق العاملين بألاستوديو وكأنني على خشبة المسرح".

فريد شوقي يوسف وهبي فاتن حمامة دار الاوبرا زكي طليمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة يستمر لـ 3 أيام

مفاجأة فى فيديو «توزيع ساندوتشات بالمخدرات» بطريق السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 11 فلسطينيا برصاص إسرائيلي على حدود غزة

إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منهج نتنياهو وفلسفة بينيت.. ماذا حدث في اجتماعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأمريكا؟