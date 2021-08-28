لماذا تتغير الرغبة والسلوك الجنسي مع التقدم في العمر؟

التغييرات في الرغبة الجنسية والسلوك طوال دورة حياتك أمر طبيعي، فهذا صحيح بشكل خاص عند التقدم بالعمر، فمن الطبيعي أن تقل بمجرد تقدمك في السن.

العلاقة الحميمة والتواصل لا يزالان مهمين في وقت لاحق من الحياة، وقد يكون أفضل مؤشر على الاهتمام والنشاط الجنسيين في سنواتك اللاحقة هو تكرار النشاط الجنسي عندما تكون أصغر سنًا.

وإذا كان الجنس أساسيًا في نمط حياتك وسعادتك في سن الثلاثين، فمن المحتمل أن يظل مهمًا في سن الستين، حيث يمكنك قياس رضا علاقتك من حيث المودة والأمان والالتزام أكثر من الإشباع الجنسي.

تعرف على كيفية تأثير الشيخوخة على عاداتك الجنسية - والخطوات التي يمكنك اتخاذها للاستمتاع بحياة جنسية آمنة ومُرضية مع تقدمك في السن وفقًا لما ذكره موقع "health" الطبي.

لماذا تتغير الرغبة والسلوك الجنسي عند التقدم في العمر؟

عندما ينخفض ​​النشاط الجنسي أو يتوقف عند كبار السن من الرجال، تتمثل الأسباب الشائعة قلة الرغبة ، وعادة ما تنتج عن الأدوية، صعوبات في الحفاظ على الانتصاب.

وتشمل الأسباب الشائعة لانخفاض النشاط الجنسي بين المسنات في قلة الرغبة وعادة ما تنتج عن الأدوية، التغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث.

وعلى الرغم من أن اهتمامك بالنشاط الجنسي قد يستمر مع تقدمك في السن، يميل الأشخاص إلى ممارسة الجماع بشكل أقل مع تقدمهم في السن.

كيف يمكنك الحفاظ على حياة جنسية مرضية على الرغم مع التقدم في العمر؟

حافظ على لياقتك الجنسية، من خلال تناول الأطعمة الصحية مع تجنب التعرض للتوتر والقلق، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية لتجديد الدورة الدموية.

مع تغير جسمك ومشاعرك مع تقدم العمر، فمن المهم توصيل أفكارك ومخاوفك ورغباتك إلى شريك الحياة، حيث يفترض الناس أحيانًا أن شركائهم يعرفون ما يحلو لهم في غرفة النوم.

يتردد العديد من الأطباء في الحديث عن الجنس مع كبار السن، وقد يكون من الصعب أيضًا التعرف على أعراض بعض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي لدى كبار السن.