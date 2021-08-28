السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف الطبى على 1248 مواطنا بالمجان في قرية المأمورية بدمياط

قافلة
قافلة

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة بقرية المأمورية بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٢٤٨مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٩ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات أخرى، بالإضافة إلى إجراء ٤٣٠ تحليل معملى وفحص ٤٠حالة  بالأشعة و١٧حالة أخرى بإجراء السونار، هذا إلى جانب، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ضمن فعاليات القافلة. 

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القاهرة - بغداد

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