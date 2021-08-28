أبرزها مشروعات التحول الرقمي وإجراءات مواجهة كورونا.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، السبت، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي الحالي 2021/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022)، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة أن تنجح في ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.

https://www.dostor.org/3553400

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف زيادة الصادرات الإلكترونية إلى نحو 3.5 مليار دولار في عام الخطة الجارية، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه.

https://www.dostor.org/3553410

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ التابعة للهيئات الاقتصادية بلغت 159.3 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقـابل 128 مليار جنيه عام 2017/ 2018 بنسبة زيادة قدرها 24.4% تركزت هذه الزيادة في مشروعات النقل والتخزين.

https://www.dostor.org/3553479

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انكماش واردات مصر من السلع الزراعية إلى حدود 727 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2021 مقابل 874.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 147.4 مليون دولار بنسبة 16.9%.

https://www.dostor.org/3553706

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم إجراءات الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، البالغ عددها 16 إجراء منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021.

https://www.dostor.org/3553756

واستعرضت وزارة التخطيط أبرز إجراءات الدولة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذى يخص التعليم الجيد، فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 37 إجراء منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021.

https://www.dostor.org/3553744

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل لـ 116.1 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 77.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 38.3 مليون دولار بنسبة 49.2%.

https://www.dostor.org/3553774