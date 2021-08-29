الشيخ شلتوت يجيب.. هل تجوز الصلاة بـ«البرنيطة»؟

من الأسئلة التي عليها جدل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو الصلاة بالطاقية، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة حاليا، ويعد هذا السؤال الأكثر اهتمامًا، حيث يرغب الكثير من المسلمين في معرفة الحكم الشرعي لهذا السؤال، وعند الرجوع إلى دار الإفتاء، فقد أجابت على هذه الفتوى.

من جانبه، قال الشيخ محمود شلتوت، شيخ الجامع الأزهر الأسبق، إنه لا يشترط في صحة الصلاة غطاء الرأس، فتصح الصلاة برأس مغطى وبرأس مكشوف، ولا يشترط في غطائه إذا غطيت نوعًا خاصًا من الغطاء، فللمسلم أن يصلى بعمامة وبطاقية وبقبعة ما دامت لا تمنعه من وضع الجبهة على الأرض.

وأضاف شلتوت في رده على سؤال ورد إليه يقول: "هل تجوز الصلاة بالبرنيطة؟ والإسلام لا يعرف زيا خاصًا للرأس، والزى وغطاء الرأس من الأمور التي يتركها الإسلام للعرف الذي يجري عليه الناس.

وأشار إلى أن ليس صحيحًا ما يقال إن القبعة زي خاص بغير المسلمين وشعار غير إسلامي، فالمسلم وغيره في ذلك سواء، والذين يلبسون القبعات من المسلمين لا يقصدون التشبه بغيرهم فيما هو من خصائص دينهم وإنما يلبسونها لتقيهم من حر الشمس أو برد الشتاء مثلا أو لأن عرف بلادهم جرى على ذلك.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.